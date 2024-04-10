Российские военные ударили по расположению ВСУ в Очакове

«Как сообщает очаковское сопротивление, прилетело в санаторий “Очаков”, в нем находилось не менее трехсот бандеровцев», — сказал собеседник агентства.
При этом Лебедев уточнил, что итоги прилета указать сложно, так как военный госпиталь расположен рядом с санаторием, и оба объекта находятся на побережье, куда мирному населению вход запрещен уже два года.
Он также передал сообщение от агента из Очакова.
«Встряхнуло чуток даже нас. А мы в противоположном конце. А кто ближе, писали, что окна посыпались и двери с петель сорвало. Горело бело-желтым дымом. С базы “Динамо” работало ПВО и кажется, над морем сбили вторую “гераньку”», — сказал житель Очакова.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.