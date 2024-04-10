30-летний казахстанец погиб в Южной Корее

Несчастный случай произошел днем 8 апреля на очистном сооружении завода по производству стекла в городе Чонджу. Местная полиция и органы Министерства занятости и труда уже проводят расследование произошедшего. Причем данный стекольный завод подпадает под корейский Закон о наказании за тяжкие несчастные случаи.