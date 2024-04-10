Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу несколько ДТП произошло на Пермском тракте

На месте дорожных аварий работают сотрудники ГИБДД.

Источник: отдел пропаганды и взаимодействия УГИБДД Свердловской области

Сразу несколько дорожных аварий случилось утром 10 апреля на 340 и 338 километрах трассы «Пермь — Екатеринбург» недалеко от Ревды.

По данным региональной ГИБДД, в первом случае, водитель Ford не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mazda, допустив столкновение. По инерции Mazda отбросило на впереди движущийся грузовик Scania.

Во втором случае, водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь с небезопасной скоростью по левой полосе, слишком поздно заметил впереди затор, применил экстренное торможение, но потерял контроль над управлением транспорта и допустил наезд на дорожное ограждение.

«В результате дорожных аварий люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения», — сообщили в свердловской ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

ГИБДД