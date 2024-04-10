Сразу несколько ДТП произошло на Пермском тракте

Сразу несколько дорожных аварий случилось утром 10 апреля на 340 и 338 километрах трассы «Пермь — Екатеринбург» недалеко от Ревды.
Во втором случае, водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь с небезопасной скоростью по левой полосе, слишком поздно заметил впереди затор, применил экстренное торможение, но потерял контроль над управлением транспорта и допустил наезд на дорожное ограждение.
«В результате дорожных аварий люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения», — сообщили в свердловской ГИБДД.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.