Более 3 тысяч частных жилых домов остаются подтопленными в Казахстане

О паводковой ситуации в Казахстане сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, в настоящий момент проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и с использованием дронов, а также в некоторых регионах ведутся взрывные работы на реках.
В целях предотвращения ледовых заторов производились взрывные работы в Коргалжынском (р. Нура), Атбасарском (р. Жыланды), Астраханском (р. Колутон), Сандыктауском (р. Жабай), Буландынском (р. Баксук) районах Акмолинской области.
Продолжаются ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, откачка талых вод, укладка мешкотар инертными материалами, берегоукрепительные работы каналов, арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места.
В пострадавшие регионы доставлено 167 935 кг гуманитарной помощи.
В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 444 частных жилых дома и 336 дворовых территорий. Откачано более 8,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 1,3 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала. Из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода.
С начала паводка спасено и эвакуировано 96 472 человека, из них 31 640 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 2 823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 детей. В безопасное место отогнано 82 559 сельскохозяйственных животных. На телефоны «Горячей линии» поступило 1 214 звонков, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим.
На контроле находится 139 переливов автодорог, 105 размывов автодорог, из них 8 мостов и 97 дорожных полотен. На контроле 69 населенных пунктов без транспортного сообщения, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.
В Атырауской области наблюдается спад уровня воды на реке Жем. Работы по отводу талой воды и оказанию помощи населению продолжаются, откачано 212 256 кубометров, уложено 212 911 штук мешкотары, засыпано 189 034 тонны инертного материала, для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря произведено 16 подрывов. В Жылыойском районе эвакуировано 1005 человек, из них 205 детей, в эвакуационных пунктах находятся 624 человека, остальные размещены по родственникам.
В Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в городе Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астараханском, Атбасарском и районе Биржан сал. Из-за разлива и поднятия уровня воды на реках Кызыл Су, Колутон, Кайракты, Жабай в селе Садовое Есильского района, селе Старый Колутон Астраханского района, селе Вознесенка Буландынского района, городе Атбасаре Атбасарского района, селе Максимовка Сандыктауского района, а также из-за интенсивного снеготаяния в селе Пригородное Жаркаинского района произошло подтопление 20 дворовых территорий и 29 частных жилых домов, заблаговременно эвакуировано 59 человек, которые разместились у родственников. Проводится мониторинг за уровнем рек.
В Северо-Казахстанской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в Петропавловске, Есильском, Кызылжарском, Жамбылском и районе Шал акына. В связи с поднятием уровня воды на реке Есиль в селах Покровка, Николаевка, Петровка Есильского района произошло подтопление 56 частных жилых домов, жители самостоятельно эвакуировались по родственникам. Из-за поступления талых вод в селе Янко Айыртауского района, селе Семипалатное Кызылжарского района, поселке Заречный Петропавловска произошло подтопление 6 частных жилых домов, заблаговременно эвакуировано 66 человек, проводятся работы по откачке и отводу талой воды.
В Западно-Казахстанской области продолжаются берегоукрепительные работы на реке Урал, уложено 10 тыс. штук мешкотары, с садоводческих обществ заблаговременно эвакуировано 3 человека.