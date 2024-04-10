Более 3 тысяч частных жилых домов остаются подтопленными в Казахстане

В Акмолинской области продолжаются работы по отводу талой воды с подтопленных территорий в городе Косши, Жаркаинском, Есильском, Целиноградском, Шортандинском, Аккольском, Астараханском, Атбасарском и районе Биржан сал. Из-за разлива и поднятия уровня воды на реках Кызыл Су, Колутон, Кайракты, Жабай в селе Садовое Есильского района, селе Старый Колутон Астраханского района, селе Вознесенка Буландынского района, городе Атбасаре Атбасарского района, селе Максимовка Сандыктауского района, а также из-за интенсивного снеготаяния в селе Пригородное Жаркаинского района произошло подтопление 20 дворовых территорий и 29 частных жилых домов, заблаговременно эвакуировано 59 человек, которые разместились у родственников. Проводится мониторинг за уровнем рек.