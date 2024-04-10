Выходит из леса к дороге и ждет еды: в Челябинской области готовят операцию по поимке медведя, поселившегося рядом с поселком

В окрестностях поселка Увальский Кизильского района поселился медведь. В поисках еды он регулярно выходит к людям.
Впервые животное заметили минувшей осенью. Зимой медведь залег в спячку, а теперь проснулся и снова дал о себе знать.
— Медведь обитает в лесопосадке и периодически в вечернее время выходит к автодороге Кизильское — Магнитогорск, где, как нам стало известно, животное несколько раз подкармливали автомобилисты, — рассказал начальник управления охраны, надзора и регулирования использования объектов животного мира областного министерства экологии Андрей Питовин.
Сердобольные водители оказали косолапому медвежью услугу. Получивший подачку зверь теперь раз за разом будет возвращаться на прежнее место в надежде на новый корм. Вместо того, чтобы искать пропитание в глубине леса, он станет выходить к людям.
По наблюдениям специалистов, медведь еще молодой, он не старше трех лет. Животное ведет себя мирно, а людей пока остерегается.
Но чтобы обезопасить и поселок, и медведя, зверя решили изловить, а затем переселить в глухие горные леса, подальше от жилых зон. К поимке животного подключатся специалисты челябинского зоопарка.
Пока изловить медведя не удалось, в Кизильском районе нашли опытного охотника. К нему жители поселка обратятся, если медведь все же начнет вести себя агресивно.