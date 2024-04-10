Выходит из леса к дороге и ждет еды: в Челябинской области готовят операцию по поимке медведя, поселившегося рядом с поселком

— Медведь обитает в лесопосадке и периодически в вечернее время выходит к автодороге Кизильское — Магнитогорск, где, как нам стало известно, животное несколько раз подкармливали автомобилисты, — рассказал начальник управления охраны, надзора и регулирования использования объектов животного мира областного министерства экологии Андрей Питовин.