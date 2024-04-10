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Суд по делу Бишимбаева: всех журналистов вывели из зала за публикацию фото присяжных

АЛМАТЫ, 10 апр — Sputnik. Всех журналистов, освещавших процесс в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, вывели из зала суда. По словам судьи Айжан Кульбаевой, накануне в Сети появились фото и видео присяжных, что запрещается.

Источник: AP 2023

Судья пояснила, что фотографирование, фото-видеозапись, киносъемки в зале суда разрешались, за исключением присяжных заседателей.

Айжан Кульбаева особо отметила, что запрет был установлен для «исключения непроцессуального контакта с присяжными заседателями», а также из-за большого общественного резонанса по делу.

«В интересах правосудия средствам массовой информации была запрещена фото и видеосъемка присяжных заседателей».

подчеркнула судья Айжан Кульбаева.

Она напомнила, что суд предупредил, что если в социальных сетях появятся фотографии или какие-либо видеозаписи из зала суда с участием присяжных, суд примет меры.

«Но несмотря на запрет суда, 9 апреля 2024 года после судебного заседания в СМИ и соцсетях появились фото- и видеоизображения присяжных заседателей».

продолжила судья.

Поэтому суд счел необходимым провести проверку и привлечь к ответственности тех, кто распространял фото и видео присяжных заседателей, заявила она.

Также суд постановил остановил обязать СМИ, соцсети, физлиц удалить все фото и видео с изображениями присяжных заседателей. Кроме того, до получения результатов проверки из зала суда удалили журналистов, предоставив им другое помещение в здании суда.

Суд над Бишимбаевым

Судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева началось 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

На скамье подсудимых находится также его родственник Бахытжан Байжанов, которого подозревают в укрывательстве преступления.

Суд проходит с участием присяжных заседателей, на процессе председательствует судья Айжан Кульбаева.