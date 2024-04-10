Суд по делу Бишимбаева: всех журналистов вывели из зала за публикацию фото присяжных

Судья пояснила, что фотографирование, фото-видеозапись, киносъемки в зале суда разрешались, за исключением присяжных заседателей.
Айжан Кульбаева особо отметила, что запрет был установлен для «исключения непроцессуального контакта с присяжными заседателями», а также из-за большого общественного резонанса по делу.
«В интересах правосудия средствам массовой информации была запрещена фото и видеосъемка присяжных заседателей».
Она напомнила, что суд предупредил, что если в социальных сетях появятся фотографии или какие-либо видеозаписи из зала суда с участием присяжных, суд примет меры.
«Но несмотря на запрет суда, 9 апреля 2024 года после судебного заседания в СМИ и соцсетях появились фото- и видеоизображения присяжных заседателей».
Поэтому суд счел необходимым провести проверку и привлечь к ответственности тех, кто распространял фото и видео присяжных заседателей, заявила она.
Также суд постановил остановил обязать СМИ, соцсети, физлиц удалить все фото и видео с изображениями присяжных заседателей. Кроме того, до получения результатов проверки из зала суда удалили журналистов, предоставив им другое помещение в здании суда.
Суд над Бишимбаевым
Судебное разбирательство по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева началось 27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.
Он обвиняется в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.
На скамье подсудимых находится также его родственник Бахытжан Байжанов, которого подозревают в укрывательстве преступления.
Суд проходит с участием присяжных заседателей, на процессе председательствует судья Айжан Кульбаева.