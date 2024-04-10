Обманутые нижегородцы устроили самосуд автомеханику, избив его

Неожиданно обманутые жители Нижнего Новгорода решили провести самосуд над мастером автосервиса. Инцидент был обнародован в эфире телепрограммы «Кстати» (16+).
По словам пострадавших, они передали деньги мастеру автосервиса с целью приобретения новых запчастей. Тем не менее, мастер не только не предоставил запчасти, но и извлек имеющиеся детали из машин, а затем скрылся. По информации пострадавших, в Армению.
Ущерб, нанесенный автомобилям и их владельцам, превысил 1 миллион рублей. Не найдя мошенника, жители Нижнего Новгорода захватили его коллегу, пытаясь вынудить его раскрыть информацию о преступнике. После этого автомеханику было поставлено диагноз сотрясения головного мозга и ушибов. Пострадавшие клиенты автосервиса обратились в полицию.