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В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек

УФА, 10 апр — РИА Новости. Из домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье эвакуированы 7 703 человека, в ПВР размещены 1 513 человек, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7 703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещено 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных», — говорится в сводке областных властей.

По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

«В Оренбуржье в ликвидации ЧС задействованы 4 411 человек, 842 единицы техники, 164 плавсредства и 17 БАС (беспилотные авиационные системы — ред.)», — добавили власти региона.

В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.