В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек

«Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7 703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещено 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных», — говорится в сводке областных властей.