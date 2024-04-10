В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек

«Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7 703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещено 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных», — говорится в сводке областных властей.
По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.
«В Оренбуржье в ликвидации ЧС задействованы 4 411 человек, 842 единицы техники, 164 плавсредства и 17 БАС (беспилотные авиационные системы — ред.)», — добавили власти региона.
В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.