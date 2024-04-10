Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарец обворовал женщину в пункте выдачи заказов

Житель Самары украл у горожанки телефон и деньги в ПВЗ.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Самары местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что ее обокрали в пункте выдачи интернет-заказов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем женщина пришла в пункт выдачи заказов и положила телефон на стойку, в чехле также находилась купюра в 5 тысяч рублей. Через некоторое время самарчанка обнаружила пропажу сотового и денежных средств. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и осмотрели камеры видеонаблюдения.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Мужчина стоял за спиной заявительницы и забрал телефон в удобный момент. Горожанин признал вину и рассказал, что сдал телефон в ломбард. Мужчина окажется в колонии строгого режима и выплатит пострадавшей 15 тысяч рублей.