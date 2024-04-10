Самарец обворовал женщину в пункте выдачи заказов

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем женщина пришла в пункт выдачи заказов и положила телефон на стойку, в чехле также находилась купюра в 5 тысяч рублей. Через некоторое время самарчанка обнаружила пропажу сотового и денежных средств. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и осмотрели камеры видеонаблюдения.