Самарец обворовал женщину в пункте выдачи заказов

В Советском районе Самары местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что ее обокрали в пункте выдачи интернет-заказов.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем женщина пришла в пункт выдачи заказов и положила телефон на стойку, в чехле также находилась купюра в 5 тысяч рублей. Через некоторое время самарчанка обнаружила пропажу сотового и денежных средств. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и осмотрели камеры видеонаблюдения.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Мужчина стоял за спиной заявительницы и забрал телефон в удобный момент. Горожанин признал вину и рассказал, что сдал телефон в ломбард. Мужчина окажется в колонии строгого режима и выплатит пострадавшей 15 тысяч рублей.