В Одессе и Николаеве повреждена критическая инфраструктура

«Поврежден энергетический объект, удары пришлись также по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры», — сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры области в результате взрывов.
«Ночью поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения», — написал Ким. Он также сообщил об ударах по Очакову.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, ночные взрывы прозвучали в ночь на среду и в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.
Минувшей ночью взрывы гремели в Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.