В Одессе и Николаеве повреждена критическая инфраструктура

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.