В Ростове-на-Дону ночью юноша выпал с 9-го этажа

Фото и видео с места трагедии разлетелись по соцсетям. Очевидцы сообщают, что медики службы скорой помощи констатировали смерть.
Возле подъезда все время, пока работали медики, металась в слезах девушка. Известно, что молодому человеку было 16 лет․
Ростовская область, 10 апреля 2024. DON24.RU. В Левенцовке Ростова-на-Дону в ночь с 9 на 10 апреля юноша выпал с 9-го этажа дома № 38с2 на улице Ткачева.
Фото и видео с места трагедии разлетелись по соцсетям. Очевидцы сообщают, что медики службы скорой помощи констатировали смерть.
Возле подъезда все время, пока работали медики, металась в слезах девушка. Известно, что молодому человеку было 16 лет․