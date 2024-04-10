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В Ростове-на-Дону ночью юноша выпал с 9-го этажа

Ростовская область, 10 апреля 2024. DON24.RU. В Левенцовке Ростова-на-Дону в ночь с 9 на 10 апреля юноша выпал с 9-го этажа дома № 38с2 на улице Ткачева.

Фото и видео с места трагедии разлетелись по соцсетям. Очевидцы сообщают, что медики службы скорой помощи констатировали смерть.

Возле подъезда все время, пока работали медики, металась в слезах девушка. Известно, что молодому человеку было 16 лет․

несчастный случай