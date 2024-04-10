На 42 см поднялась за сутки вода на нескольких реках Татарстана

За минувшие сутки уровень воды повысился на 5 — 42 см на реках Карла, Улема, Актай, а также на реках Предкамья, сообщили данные по весеннему половодью в Главном управлении МЧС России по РТ.
На остальных татарстанских реках высота уровней воды за сутки снизилась. Так, на Свияге и на Шешме вследствие понижения уровня прекратился выход воды на пойму. В то же время сохраняется выход воды на пойму на реке Малый Черемшан. Там пойма затоплена на глубину 20 сантиметров.
Из Казани отправили 47 тысяч литров питьевой воды в зону затопления в Оренбуржье.