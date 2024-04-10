Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 42 см поднялась за сутки вода на нескольких реках Татарстана

Затоплена пойма на реке Малый Черемшан.

За минувшие сутки уровень воды повысился на 5 — 42 см на реках Карла, Улема, Актай, а также на реках Предкамья, сообщили данные по весеннему половодью в Главном управлении МЧС России по РТ.

На остальных татарстанских реках высота уровней воды за сутки снизилась. Так, на Свияге и на Шешме вследствие понижения уровня прекратился выход воды на пойму. В то же время сохраняется выход воды на пойму на реке Малый Черемшан. Там пойма затоплена на глубину 20 сантиметров.

Из Казани отправили 47 тысяч литров питьевой воды в зону затопления в Оренбуржье.

МЧС