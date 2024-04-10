На 42 см поднялась за сутки вода на нескольких реках Татарстана

На остальных татарстанских реках высота уровней воды за сутки снизилась. Так, на Свияге и на Шешме вследствие понижения уровня прекратился выход воды на пойму. В то же время сохраняется выход воды на пойму на реке Малый Черемшан. Там пойма затоплена на глубину 20 сантиметров.