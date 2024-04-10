С пилотами летевшего в Волгоград самолета не мог 20 минут связаться диспетчер

Росавиация рассмотрит инцидент с Boeing 737. 8 апреля он летел из Санкт-Петербурга в Волгоград с 6 членами экипажа и 189 пассажирами на борту.
ТГ-канал Аviaincident сообщает, что проблемы начались, когда лайнер стал приближаться к Москве. В этот момент диспетчер «Москва-Контроль» пытался связаться с пилотами, однако ему не отвечали в течение 20 минут. Причем проблем с техникой зафиксировано не было.
Оказалось, пилоты проигнорировали штатное требование о непрерывном прослушивании в зоне полета частот ОВД. Они выключили динамики громкой связи, а также сняли авиагарнитуры.
КВС объяснил потерю связи своей невнимательностью — выяснилось, что во время зачитывания полетной информации для пассажиров и он, и второй пилот решили выключить громкоговорители. Заметили оплошность они только через 20 минут. КВС взял вину на себя, он попросил не наказывать вместе с ним второго пилота.