С пилотами летевшего в Волгоград самолета не мог 20 минут связаться диспетчер

КВС объяснил потерю связи своей невнимательностью — выяснилось, что во время зачитывания полетной информации для пассажиров и он, и второй пилот решили выключить громкоговорители. Заметили оплошность они только через 20 минут. КВС взял вину на себя, он попросил не наказывать вместе с ним второго пилота.