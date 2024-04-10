В «Крокус Сити» нашли записку с угрозой теракта, адресованную Дональду Трампу

Записку с угрозой террористического акта обнаружили во вторник вечером сотрудники ресторана «Фьюжн», расположенного в торговом центре «Крокус Сити Молл». Напомним, 22 марта в расположенном в одном из соседних зданий концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт, в результате которого погибли 144 человека.
Как стало известно «МК», записку на рояле обнаружили сотрудники ресторана. Она была адресована Дональду Трампу. В бессвязном тексте содержалась, в частности, угроза возможного теракта в торговом центре «Красногорск Плаза». Речь шла о том, что арендодатели халатно относятся к своим обязанностям, нарушают технику безопасности и поощряют аферистов. По мнению автора письма, это может привести к трагичным последствиям.
Вскоре предполагаемый автор был задержан, им оказался 46-летний житель Красногорска. Проводится проверка.