В «Крокус Сити» нашли записку с угрозой теракта, адресованную Дональду Трампу

Как стало известно «МК», записку на рояле обнаружили сотрудники ресторана. Она была адресована Дональду Трампу. В бессвязном тексте содержалась, в частности, угроза возможного теракта в торговом центре «Красногорск Плаза». Речь шла о том, что арендодатели халатно относятся к своим обязанностям, нарушают технику безопасности и поощряют аферистов. По мнению автора письма, это может привести к трагичным последствиям.