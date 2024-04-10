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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.

Источник: РИА "Новости"

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

Что делать при воздушной тревоге.

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.