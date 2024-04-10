В Минске 11 человек стали жертвами онлайн-мошенников

Так, например, одна из потерпевших нашла объявление о продаже женского спортивного костюма в социальной сети Instagram. Страница онлайн-магазина внушала доверие: имела много подписчиков и положительных отзывов, поэтому девушка решилась на покупку. Продавец потребовал внести полную предоплату и пообещал отправить товар на следующий день, однако после перевода денег перестал выходить на связь.