В Минске 11 человек стали жертвами онлайн-мошенников

Так, например, одна из потерпевших нашла объявление о продаже женского спортивного костюма в социальной сети Instagram. Страница онлайн-магазина внушала доверие: имела много подписчиков и положительных отзывов, поэтому девушка решилась на покупку. Продавец потребовал внести полную предоплату и пообещал отправить товар на следующий день, однако после перевода денег перестал выходить на связь.
Девушка решила подробнее узнать о магазине, где заказала костюм, и обнаружила в интернете отзывы о том, что это мошенники. Жертвами подобного обмана стали и другие потерпевшие — всего 11 человек.
Возбуждены уголовные дела за мошенничество.
«При совершении сделок в интернете необходимо быть бдительным. Не соглашайтесь на предложения о покупке товаров по слишком низкой цене и не перечисляйте предоплату до его получения», — напомнили столичные правоохранители.