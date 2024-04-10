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В Минске 11 человек стали жертвами онлайн-мошенников

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К столичным правоохранителям обратились 11 граждан, которые стали жертвами онлайн-мошенников в одной из популярных социальных сетей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Kev Costello/CC0

Так, например, одна из потерпевших нашла объявление о продаже женского спортивного костюма в социальной сети Instagram. Страница онлайн-магазина внушала доверие: имела много подписчиков и положительных отзывов, поэтому девушка решилась на покупку. Продавец потребовал внести полную предоплату и пообещал отправить товар на следующий день, однако после перевода денег перестал выходить на связь.

Девушка решила подробнее узнать о магазине, где заказала костюм, и обнаружила в интернете отзывы о том, что это мошенники. Жертвами подобного обмана стали и другие потерпевшие — всего 11 человек.

Возбуждены уголовные дела за мошенничество.

«При совершении сделок в интернете необходимо быть бдительным. Не соглашайтесь на предложения о покупке товаров по слишком низкой цене и не перечисляйте предоплату до его получения», — напомнили столичные правоохранители.