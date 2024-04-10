Первые укусы клещей зафиксировали в Новосибирской области

В нескольких районах Новосибирской области клещи покусали людей. Речь идет об Искитимском, Кочковском и Чановском районах. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре региона.
В ведомстве уточнили, что самый надежный метод защиты от клещевого энцефалита — вакцинация. Ставить прививки можно в течение года. А завершить вакцинацию следует за 2 недели до выхода в очаг инфекции.
В Роспотребнадзоре добавили, что нельзя допускать присасывания клещей. Необходимо применять средства, отпугивающие опасных созданий. Осматривать себя и животных на наличие клещей.
Если клещ все-таки укусил, нужно сразу обращаться в больницу.