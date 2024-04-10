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Первые укусы клещей зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области людей начали кусать клещи.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких районах Новосибирской области клещи покусали людей. Речь идет об Искитимском, Кочковском и Чановском районах. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре региона.

В ведомстве уточнили, что самый надежный метод защиты от клещевого энцефалита — вакцинация. Ставить прививки можно в течение года. А завершить вакцинацию следует за 2 недели до выхода в очаг инфекции.

В Роспотребнадзоре добавили, что нельзя допускать присасывания клещей. Необходимо применять средства, отпугивающие опасных созданий. Осматривать себя и животных на наличие клещей.

Если клещ все-таки укусил, нужно сразу обращаться в больницу.

здоровье