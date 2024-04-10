Уроженца Татарстана осудили за покушение на госизмену

Установлено, что осужденный планировал воевать за Украину, незаконно перейдя госграницу и вступив в запрещенный в РФ легион «Свобода России». Следствие полагает, что он два раза пытался пересечь границу на территории Белгородской области, однако в обоих случаях его действия были пресечены. Вскоре его задержали силовики.
Позже осужденный рассказал, что с 10 мая по 5 июня готовился к пересечению границы, чтобы примкнуть к запрещенной организации. Для этих целей он направил анкету на электронную почту легиона, а затем стал изучать способы перейти границу. Затем, как считает следствие, он планировал выполнять поставленные противником задачи, направленные против безопасности и интересов России.
В итоге татарстанца приговорили к девяти годам лишения свободы. Три из них он должен отбыть в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. При этом судья учел, что осужденный активно помогал в раскрытии преступлений. Также он признал свою вину и раскаялся.