Уроженца Татарстана осудили за покушение на госизмену

Позже осужденный рассказал, что с 10 мая по 5 июня готовился к пересечению границы, чтобы примкнуть к запрещенной организации. Для этих целей он направил анкету на электронную почту легиона, а затем стал изучать способы перейти границу. Затем, как считает следствие, он планировал выполнять поставленные противником задачи, направленные против безопасности и интересов России.