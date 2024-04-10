МВД: снижается количество регистрируемых наркопреступлений

Он добавил, что отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений. Положительная тенденция наблюдалась и в прошлом году. «В первом квартале зарегистрировано около тысячи таких злодеяний, что на 14% меньше, чем в январе-марте 2023-го, в оперативных сводках стали реже фигурировать несовершеннолетние. Выявлено и пресечено 7 каналов поставки наркотиков, ликвидированы 3 подпольные лаборатории, 42 помещения, оборудованные для выращивания наркосодержащих растений. Из оборота изъято более 50 кг запрещенных веществ. Пресечена деятельность 11 интернет-магазинов», — сказал заместитель начальника.