МВД: снижается количество регистрируемых наркопреступлений

«В соответствии с распоряжением министра внутренних дел принимаются дополнительные меры по установлению сбытчиков, усилен контроль за зависимыми лицами, активизировано доведение профилактической информации до учащихся», — отметил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Андрей Кудрицкий.
Он добавил, что отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений. Положительная тенденция наблюдалась и в прошлом году. «В первом квартале зарегистрировано около тысячи таких злодеяний, что на 14% меньше, чем в январе-марте 2023-го, в оперативных сводках стали реже фигурировать несовершеннолетние. Выявлено и пресечено 7 каналов поставки наркотиков, ликвидированы 3 подпольные лаборатории, 42 помещения, оборудованные для выращивания наркосодержащих растений. Из оборота изъято более 50 кг запрещенных веществ. Пресечена деятельность 11 интернет-магазинов», — сказал заместитель начальника.
Пристальное внимание уделяется изобличению так называемых финансистов, трафаретчиков, спортиков — тех, кто создает благоприятные условия для сбыта наркотиков. Криминальная активность «спортиков» снижается, ведь злоумышленники осознают, что понесут ответственность не за хулиганские действия, а за незаконный оборот наркотиков и психотропов наравне с распространителями.
Андрей Кудрицкий обратил внимание и на профилактику. «Хорошо зарекомендовала себя практика проведения стрим-семинаров с участием лиц, отбывающих наказание за совершение наркопреступлений, посещения учащимися и студентами выездных открытых судебных заседаний, учреждений уголовно-исполнительной системы. Активно используются возможности антинаркотических молодежных площадок, посвященных негативным социальным и медицинским последствиям наркомании, а также борьбе с ее распространением», — обратил внимание он.