В Казахстане с начала паводков спасены более 96 тыс. человек

По его словам, в пострадавшие регионы доставлено более 167 935 т гуманитарной помощи. Откачано более 8,5 млн куб.м талой воды, из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода. «На данный час подтопленными остаются 3 444 частных жилых дома, 336 дворовых территорий в пяти областях — это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. На контроле находится 105 размывов автодорог, из них восемь мостов и 97 дорожных полотен, 69 населенных пунктов без транспортного сообщения», — уточнил Ерасыл.