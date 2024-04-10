Житель Таиланда пытался провезти в Омск холодное оружие

Омские таможенники рассказали о запрещённых предметах, которые были обнаружены в багаже пассажиров авиарейсов. У пассажиров, которые летели из Намангана в Омск, обнаружили два ножа. Пассажир из Таиланда был замечен с кастетом в багаже.