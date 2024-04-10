Житель Таиланда пытался провезти в Омск холодное оружие

Омские таможенники рассказали о запрещённых предметах, которые были обнаружены в багаже пассажиров авиарейсов. У пассажиров, которые летели из Намангана в Омск, обнаружили два ножа. Пассажир из Таиланда был замечен с кастетом в багаже.
Все путешественники утверждали, что хотели провезти эти вещи в качестве сувениров. Однако на перемещение таких товаров через границу нужны разрешительные документы.
«Проведённая таможенная экспертиза признала ножи гражданским холодным оружием колюще-режущего действия. Кастет по определению экспертов является холодным оружием ударно-дробящего действия, запрещённым к ввозу в Россию и обороту на её территории», — сообщили в таможне.
В 2024 году на пассажиров завели пять административных дел. Всем, кто пытался провезти в самолёте холодное оружие, выписали штрафы.