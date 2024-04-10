В Таганроге зафиксировали атаку БПЛА

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написал он.
Он призвал найти место без окон и сесть на пол.
В ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Как уточнял губернатор региона, цели уничтожили в Морозовском районе области. В результате атаки была повреждена электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Позже во время следственных действий на месте падения беспилотников произошла детонация взрывного устройства на одном из упавших БПЛА. Пострадали восемь человек.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.