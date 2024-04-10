В жестком массовом ДТП на Кубани погибли три человека

В районе станицы Анастасиевской водитель грузового автомобиля «Газель» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся в противоположном направлении автомобилем «Пежо», а также еще с двумя машинами, двигавшимися в том же направлении. В результате аварии водители грузовиков и пассажир легковой машины погибли на месте, а другие участники получили ранения.