В жестком массовом ДТП на Кубани погибли три человека

Жесткое массовое ДТП унесло жизни троих человек на Кубани. Происшествие случилось утром 10 апреля в Славянском районе. Дорога в это месте сейчас закрыта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В районе станицы Анастасиевской водитель грузового автомобиля «Газель» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся в противоположном направлении автомобилем «Пежо», а также еще с двумя машинами, двигавшимися в том же направлении. В результате аварии водители грузовиков и пассажир легковой машины погибли на месте, а другие участники получили ранения.
Межрайонная прокуратура начала проверку по данному факту, в ходе которой будет выявлена причина и условия произошедшего, включая вопросы безопасности на дороге, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
В настоящее время дорога закрыта. Движение автотранспорта направлено через станицу Анастасиевскую, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский в своем Telegram-канале (18+).