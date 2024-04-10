«Больше не могу молчать, я убил ее, убил»: житель Хабаровска раскрыл всю правду о страшной смерти матери 20 лет спустя

Почти 20 лет хабаровчанин Дмитрий* хранил страшную тайну о себе и никому ее не рассказывал. Тогда, в далеком 2004 году, он потерял свою мать. Она умерла страшной смертью — от множественных травм. Женщину зверски убили прямо в ее домике на даче. В то время убийцу так и не нашли, дело приостановили. И только сейчас, спустя 20 лет, стало известно, что хабаровчанку забил до смерти ее собственный сын. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«НЕ МАТЬ ТЫ МНЕ»
Мать Дмитрия не воспитывала в детстве, где и с кем рос мальчик — не уточняется, но, тем не менее, всю жизнь они общались. В тот роковой день в 2004 году 34-летний мужчина был на их даче, позже к нему приехала мама, и они вместе выпивали. Во время застолья ничего не происходило, все было вполне спокойно, а потом мать куда-то ушла.
Когда она вернулась, то начала придираться к сыну, провоцировать его. Все это происходило под алкоголем, и тут мужчина сорвался. Сначала он начал ругаться с матерью, а затем вовсе стал похож на разъяренного зверя и кинулся на родительницу.
Ожесточенно и беспощадно он начал избивать собственную маму, бил ногами, руками, и потом схватил молоток, а затем кусок трубы. В общей сложности он нанес не меньше 27 ударов. Шансов выжить после такого количества травм просто не было. Женщина умерла прямо там, на даче.
Что происходило с самим Дмитрием в тот момент — не ясно, но он точно не планировал сдаваться тогда правоохранителям. Следственные органы тогда не нашли убийцу и дело приостановили. Женщина была убита, ее каратель гулял на свободе, и никто не подозревал, что злодеем был ее сынок.
БЕСПОЩАДНЫЕ МУКИ СОВЕСТИ
Спустя годы о том случае уже никто не вспоминал. История зверского убийства какой-то женщины на даче стала не более, чем старой байкой про Черную речку (там была та самая дача), и только лишь одному человеку она ни на минуту не давала покоя. Дмитрий все эти годы мучился угрызениями совести. Возможно, его сильно терзало чувство вины, а может быть, убитая мама снилась ему по ночам, или он вспоминал, как убивал родного человека, но в итоге он решил наконец в своем страшном грехе признаться.
Как рассказали «КП» — Хабаровск" в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, Дмитрий написал явку с повинной. Он признался, что убил собственную маму, таким страшным и жестоким способом, а затем 20 лет скрывал это.
— Несмотря на давность событий, следствию удалось установить причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления. По уголовному делу проведены необходимые следственные и процессуальные действия, получены результаты экспертиз, в том числе медико-криминалистической, позволившей идентифицировать одно из орудий преступления — молоток, — рассказала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
После явки старое дело подняли, провели экспертизы и необходимые следственные действия. Сейчас расследование уже завершено и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
За эти 20 лет Дмитрий так и не обзавелся семьей, детей не заимел, да и в биографии у него уже есть уголовное дело. Теперь он будет ждать суда и наказания за свое страшное деяние. Стало ли ему легче от признания — вероятно да, но возможно ли искупить такое преступление тюрьмой — неизвестно.