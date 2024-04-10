«Больше не могу молчать, я убил ее, убил»: житель Хабаровска раскрыл всю правду о страшной смерти матери 20 лет спустя

Мать Дмитрия не воспитывала в детстве, где и с кем рос мальчик — не уточняется, но, тем не менее, всю жизнь они общались. В тот роковой день в 2004 году 34-летний мужчина был на их даче, позже к нему приехала мама, и они вместе выпивали. Во время застолья ничего не происходило, все было вполне спокойно, а потом мать куда-то ушла.