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Крымский мост открыт

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.

Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

Власти республики напоминают, что Крымский мост — стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.