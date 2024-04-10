Крымский мост открыт

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.
Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост — стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.