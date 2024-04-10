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В Севастополе отменили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор.

Тревогу объявили в Севастополе в среду, в 09:14. Таким образом, сирены звучали порядка 40 минут. В это же время был закрыт Крымский мост.

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.

ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы, в том числе Крым и Севастополь. Накануне российские ПВО пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров: в ночь на 9 апреля над Черным морем была уничтожена украинская ракета «Нептун».