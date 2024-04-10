В Севастополе отменили воздушную тревогу

«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор.
Тревогу объявили в Севастополе в среду, в 09:14. Таким образом, сирены звучали порядка 40 минут. В это же время был закрыт Крымский мост.
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
ВСУ регулярно пытаются атаковать мирные российские регионы, в том числе Крым и Севастополь. Накануне российские ПВО пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крымский полуостров: в ночь на 9 апреля над Черным морем была уничтожена украинская ракета «Нептун».