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Хабаровчанка сообщила о бомбе в аэропорту Владивостока: даму ждет суд

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля, ФедералПресс. Хабаровчанка сообщила о взрывном устройстве у ее знакомого, который находился в этот момент в аэропорту Владивостока. Сотрудники полиции на транспорте незамедлительно установили личность гражданина, досмотрели и опросили мужчину.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

«В конце декабря 2023 года 44-летняя жительница Хабаровска, будучи на работе, позвонила на номер “112” и сообщила заведомо ложные сведения, что ее знакомый, ждущий вылета в международном аэропорту Владивостока, имеет при себе взрывное устройство. Спустя время женщина позвонила диспетчеру еще раз», — передает телеграм-канал Amur Mash.

Во время досмотра мужчины никаких запрещенных предметов выявлено не было.

Личность звонившей женщины была установлена, она задержана. Известно, что гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая, чтобы ее знакомый уезжал в длительную командировку сообщила ложные сведения. Свою вину она полностью признала.

В отношении хабаровчанки возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. Обвиняемой также аэропорт предъявил гражданский иск на сумму около 100 тысяч рублей.

Напомним, авиабилеты из Хабаровска в Пекин заметно подешевели. Причиной этому стало увеличение числа рейсом.

Фото: ФедералПресс/ Анна Миронова.