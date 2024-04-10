Хабаровчанка сообщила о бомбе в аэропорту Владивостока: даму ждет суд

«В конце декабря 2023 года 44-летняя жительница Хабаровска, будучи на работе, позвонила на номер “112” и сообщила заведомо ложные сведения, что ее знакомый, ждущий вылета в международном аэропорту Владивостока, имеет при себе взрывное устройство. Спустя время женщина позвонила диспетчеру еще раз», — передает телеграм-канал Amur Mash.
Во время досмотра мужчины никаких запрещенных предметов выявлено не было.
Личность звонившей женщины была установлена, она задержана. Известно, что гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая, чтобы ее знакомый уезжал в длительную командировку сообщила ложные сведения. Свою вину она полностью признала.
В отношении хабаровчанки возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. Обвиняемой также аэропорт предъявил гражданский иск на сумму около 100 тысяч рублей.
Напомним, авиабилеты из Хабаровска в Пекин заметно подешевели. Причиной этому стало увеличение числа рейсом.
Фото: ФедералПресс/ Анна Миронова.