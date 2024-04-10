11-классник в Хабаровске перевел мошенникам 112 тысяч, пытаясь заработать, сообщает «АиФ-Дальинформ».
18-летний ученик 11 класса одной из хабаровских школ рассказал, что в телеграме ему написал неизвестный, предложил заработок на приобретении криптовалюты. Молодой человек согласился и с февраля по конец марта вносил деньги, в общей сложности он перевел мошенникам 112 тысяч рублей. Позже молодой человек понял, что стал жертвой обмана.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем поляков.