11-классник в Хабаровске перевел мошенникам 112 тысяч, пытаясь заработать

18-летний ученик 11 класса одной из хабаровских школ рассказал, что в телеграме ему написал неизвестный, предложил заработок на приобретении криптовалюты. Молодой человек согласился и с февраля по конец марта вносил деньги, в общей сложности он перевел мошенникам 112 тысяч рублей. Позже молодой человек понял, что стал жертвой обмана.