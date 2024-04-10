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Спящий в переходе мужчина перепугал жителей в Алматы

Жителей микрорайона Казахфильм обеспокоил спящий в переходе мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Читатели обратились на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99 по поводу происшествия в пешеходном переходе по проспекту Аль-Фараби в микрорайоне Казахфильм. По словам жителей, к месту подъехала скорая, а затем две патрульные машины. Жители захотели узнать, безопасно ли пользоваться переходом, так как он связывает жилые дома и школу.

В полиции Алматы сообщили, что жители вызвали скорую и полицию, увидев лежащего мужчину. Выяснилось, что мужчина спал в переходе, находясь в состоянии опьянения. После пробуждения он отправился домой.