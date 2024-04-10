Спящий в переходе мужчина перепугал жителей в Алматы

Читатели обратились на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99 по поводу происшествия в пешеходном переходе по проспекту Аль-Фараби в микрорайоне Казахфильм. По словам жителей, к месту подъехала скорая, а затем две патрульные машины. Жители захотели узнать, безопасно ли пользоваться переходом, так как он связывает жилые дома и школу.