Слесарь-сантехник погиб после взрыва колеса в Нижегородской области

Слесарь-сантехник МБУ «Тоншаевский бизнес-инкубатор» скончался при взрыве колеса, сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел утром 9 апреля. Рабочий ушел с территории учреждения и зашел в здание котельной соседней организации — ООО «Северные коммунальные сети», где в этот момент произошел взрыв колеса при его накачивании.
Слесарь-сантехник получил травмы головы, от которых позднее скончался. Обстоятельства случившегося выясняются, начато расследование.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности пожара в производственном здании Дзержинска.