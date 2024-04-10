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Слесарь-сантехник погиб после взрыва колеса в Нижегородской области

Обстоятельства выясняются.

Слесарь-сантехник МБУ «Тоншаевский бизнес-инкубатор» скончался при взрыве колеса, сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел утром 9 апреля. Рабочий ушел с территории учреждения и зашел в здание котельной соседней организации — ООО «Северные коммунальные сети», где в этот момент произошел взрыв колеса при его накачивании.

Слесарь-сантехник получил травмы головы, от которых позднее скончался. Обстоятельства случившегося выясняются, начато расследование.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности пожара в производственном здании Дзержинска.

несчастный случай