Прокуратура Москвы потребовала ужесточить приговор мужчине, сбившему Льва Рубинштейна

«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», — сказали в пресс-службе.
В январе машина сбила на пешеходном переходе в Москве поэта Льва Рубинштейна. Позднее он умер в больнице. Водителя накануне приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение трех лет, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.
Водитель с места происшествия не скрывался. За последний год за ним числилось 19 нарушений правил дорожного движения.