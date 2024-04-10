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Прокуратура Москвы потребовала ужесточить приговор мужчине, сбившему Льва Рубинштейна

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Прокуратура требует ужесточить приговор мужчине, который сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в столичном надзорном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», — сказали в пресс-службе.

В январе машина сбила на пешеходном переходе в Москве поэта Льва Рубинштейна. Позднее он умер в больнице. Водителя накануне приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение трех лет, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

Водитель с места происшествия не скрывался. За последний год за ним числилось 19 нарушений правил дорожного движения.

Прокуратура