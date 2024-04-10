Прокуратура Москвы потребовала ужесточить приговор мужчине, сбившему Льва Рубинштейна

В январе машина сбила на пешеходном переходе в Москве поэта Льва Рубинштейна. Позднее он умер в больнице. Водителя накануне приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение трех лет, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.