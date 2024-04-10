В Подмосковье устранили неполадки в работе базы ГИБДД

До этого стало известно, что в столичном ГИБДД образовались длинные очереди автомобилистов из-за нехватки талонов. По данным Baza, раньше машину можно было поставить на учет, либо записавшись через «Госуслуги», либо просто прийти в ведомство без предварительной записи. Ситуация изменилась когда ввели лимитированную систему выдачи талонов (250−300 штук в день) в электронной очереди.