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В Подмосковье устранили неполадки в работе базы ГИБДД

В Московской области восстановлена работа баз ГИБДД после массового технического сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

Источник: ГУ МВД

«В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Московской области возобновлено в полном объеме. Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены», — говорится в сообщении.

Сбои в базе ГИБДД по всей России начались 9 апреля. Неполадки зафиксировали сразу после обновления федеральной информационной системы. В отделениях образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходилось минимум по четыре часа ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто.

До этого стало известно, что в столичном ГИБДД образовались длинные очереди автомобилистов из-за нехватки талонов. По данным Baza, раньше машину можно было поставить на учет, либо записавшись через «Госуслуги», либо просто прийти в ведомство без предварительной записи. Ситуация изменилась когда ввели лимитированную систему выдачи талонов (250−300 штук в день) в электронной очереди.