Тела 9 пропавших без вести нашли в марте в Воронежской области

В марте 2024 года воронежский поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 87 заявок. Из них 60 были закрыты со статусом «Найден, жив». Погибшими обнаружили 9 человек. Еще в трех случаях волонтеры отыскали родственников. До сих пор не найдены пять человек и десять заявок остались неподтвержденными. Статистику опубликовали в соцсетях отряда во вторник, 9 апреля.
Отряд также опубликовал статистику своей работы за прошлую неделю. Волонтеры получили 15 заявок. В 11 случаях пропавшие были найдены живыми. Поиск еще двух человек сейчас продолжается.
— Неподтвержденными остались две заявки — мы не смогли связаться с заявителями, но хочется верить, что с людьми все в порядке, — добавили представители отряда. Отдельно волонтеры напомнили о поисках 9-летнего ребенка, пропавшего 4 апреля. Эта заявка была отнесена к категории «очень срочная».
— Пропал 9-летний ребенок с серьезными проблемами со здоровьем. Оперативно на место были отправлены автономные группы, которые патрулировали район пропажи ребенка. Одной из таких групп он и был найден. С ним все хорошо, — рассказали в отряде.