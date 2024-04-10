Тела 9 пропавших без вести нашли в марте в Воронежской области

В марте 2024 года воронежский поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 87 заявок. Из них 60 были закрыты со статусом «Найден, жив». Погибшими обнаружили 9 человек. Еще в трех случаях волонтеры отыскали родственников. До сих пор не найдены пять человек и десять заявок остались неподтвержденными. Статистику опубликовали в соцсетях отряда во вторник, 9 апреля.