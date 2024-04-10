Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге к ТЦ съехались силовики

К ТЦ «Алатырь» приехали силовики из-за конфликта на парковке.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге к торговому центру «Антей» приехали силовики. Выяснилось, что причиной тому стал конфликт на парковке. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

— Причиной нажатия кнопки тревожной сигнализации стал конфликт между жителями Екатеринбурга на автопарковке данного торгового центра, — рассказали в ведомстве.

В полиции Екатеринбурга рассказали, что к ним обратилась женщина, которая и сообщила о конфликте. Она стала участницей перепалки с неизвестным мужчиной.

— Полиция проведет проверку по заявлению гражданки, — отметили «КП-Екатеринбург» в УМВД города.

Ранее, днем 29 марта, в БЦ «Высоцкий» нагрянули силовики. Они задержали одного из посетителей бара, который находился в здании бизнес-центра.