В Екатеринбурге к ТЦ съехались силовики

В Екатеринбурге к торговому центру «Антей» приехали силовики. Выяснилось, что причиной тому стал конфликт на парковке. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
— Причиной нажатия кнопки тревожной сигнализации стал конфликт между жителями Екатеринбурга на автопарковке данного торгового центра, — рассказали в ведомстве.
В полиции Екатеринбурга рассказали, что к ним обратилась женщина, которая и сообщила о конфликте. Она стала участницей перепалки с неизвестным мужчиной.
— Полиция проведет проверку по заявлению гражданки, — отметили «КП-Екатеринбург» в УМВД города.
Ранее, днем 29 марта, в БЦ «Высоцкий» нагрянули силовики. Они задержали одного из посетителей бара, который находился в здании бизнес-центра.