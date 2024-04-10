В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с крематорием для животных в Самаре

— Сейчас в управлении находится на рассмотрении обращение граждан на загрязнение атмосферного воздуха от деятельности предприятия, оказывающего ритуальные услуги по кремации домашних животных. Направлено заявление о согласовании внеплановой проверки в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, — говорится в сообщении ведомства.