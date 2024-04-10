В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с крематорием для животных в Самаре

В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с крематорием для домашних животных в Куйбышевском районе Самары. Ранее на его работу пожаловались местные жители.
— Сейчас в управлении находится на рассмотрении обращение граждан на загрязнение атмосферного воздуха от деятельности предприятия, оказывающего ритуальные услуги по кремации домашних животных. Направлено заявление о согласовании внеплановой проверки в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, — говорится в сообщении ведомства.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что ранее уже объявляли предприятию предупреждение.
Напомним, накануне, 9 апреля, стало известно, что деятельность крематория для домашних животных, который расположен неподалеку от жилых домов, образовательных заведений и детских площадок, приостановили. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ. Они полагают, что предприятие работало в нарушение мер безопасности здоровья местных жителей.