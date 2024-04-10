Жителей Перми взволновало сообщение о хлопке и облаке дыма в Закамске

Сообщение о хлопке и облаке дыма в Закамске взволновало жителей Перми.
Фотографии облака дыма появились в социальных сетях утром 10 апреля. Согласно подписям к изображениям, жители услышали громкий звук, за которым последовало скопление дыма, зависшее над районом.
В Министерстве территориальной безопасности Пермского края рассказали о причинах возникновения явления.
«По информации ГКУ Пермского края “Гражданская защита” на Пороховом заводе, который расположен в микрорайоне Закамск проводится штатный технологический процесс», — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что угроз жизни и здоровью населения нет.