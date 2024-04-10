Владельцам скота, утонувших от паводков, компенсируют ущерб по рынку

По оперативным данным количество павших животных составляет 8,1 тыс. голов, в том числе МРС — 6 тыс. голов, КРС — 1,5 тыс., лошади — 514 голов. Республиканский противоэпизоотический отряд продолжает усиленную работу по утилизации трупов животных в целях сохранения стабильной эпизоотической обстановки.
На сегодняшний день утилизировано 4,1 тыс. голов павших животных, по поручению Премьер-министра эта работа будет продолжаться в усиленном режиме.
Разработан и утвержден Республиканским штабом по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода алгоритм по выплате компенсаций владельцам павшего скота.
Для решения вопросов установки владельцев, определения ущерба и решения других, связанных с этим вопросов, в регионах местными исполнительными органами созданы комиссии по определению ущерба.
Владельцам сельхозживотных, павших в результате паводков, необходимо обратиться с заявлением в местную комиссию с указанием данных по животным.
Факт владения сельхозживотными будет подтверждаться актами комиссий.
Размер компенсации владельцам будет определен на основе данных, о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.
В целом, эпизоотическая ситуация в регионах, пострадавших от паводков, а также вопросы возмещения ущерба владельцам сельхозживотных находятся на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.