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Губернатор Куйвашев направил в Курган спасателей и колонну спецтехники

Специалисты и техника приступят к работам по борьбе с паводком в Зауралье уже 10 апреля.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в соседний Курган направлена сводная группировка Службы спасения Свердловской области, а также вся необходимая техникой для оказания помощи в борьбе с паводком в Зауралье.

«Кроме того, Управление автодорог региона вместе с предприятиями дорожной отрасли Среднего Урала подготовили колонну из 25 самосвалов, — сообщили в департаменте информационной политики. — Дорожники помогут с подвозом грунта для сооружения временных преград для воды на реке Тобол, а также с ликвидацией ЧС».

Также в Курган с отрядом техники выехали свердловский и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Денис Чегаев и добровольцы-спасатели Всероссийского студенческого корпуса спасателей и областного медколледжа.

К работам в затопленной Курганской области свердловчане приступят уже 10 апреля.