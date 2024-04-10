Губернатор Куйвашев направил в Курган спасателей и колонну спецтехники

«Кроме того, Управление автодорог региона вместе с предприятиями дорожной отрасли Среднего Урала подготовили колонну из 25 самосвалов, — сообщили в департаменте информационной политики. — Дорожники помогут с подвозом грунта для сооружения временных преград для воды на реке Тобол, а также с ликвидацией ЧС».