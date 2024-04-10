Вашингтон
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецслужбы задержали агента СБУ в Запорожской области

Сотрудники спецслужб задержали в Запорожской области женщину—агента Службы безопасности Украины (СБУ), которая готовила теракт против российский военных. Во время обысков у задержанной жительницы региона нашли три тротиловые шашки и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины», — сообщили в управлении ФСБ по Запорожской области (цитата по ТАСС).

По информации ФСБ, женщина получила от сотрудников СБУ взрывчатку, которую она должна была передать участникам диверсионно-разведывательной группы. Она также приобрела компоненты для изготовления «коктейля Молотова». В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

ФСБ