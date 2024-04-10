Спецслужбы задержали агента СБУ в Запорожской области

«Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины», — сообщили в управлении ФСБ по Запорожской области (цитата по ТАСС).
По информации ФСБ, женщина получила от сотрудников СБУ взрывчатку, которую она должна была передать участникам диверсионно-разведывательной группы. Она также приобрела компоненты для изготовления «коктейля Молотова». В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).