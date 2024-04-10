На основателя группы Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд из-за кафе

Об этом пишет телеграм-канал Shot.
По информации источника, младший Кристовский учредил ООО «Ума» в 2022 году, планируя открыть кафе.
Предварительно он заключил договоры с разными обслуживающими компаниями, в том числе — с «Бизнес Связью». Компания специализируется на предоставлении корпоративной коммуникации юридическим лицам и предпринимателям.
Через некоторое время планы музыканта изменились. В связи с этим от идеи создания кафе он отказался, но договор с «Бизнес Связью» не был расторгнут.
Спустя два года с Кристовского потребовали 14 190 рублей. Однако Владимир не стал платить за связь в несуществующем кафе и обратился в суд.