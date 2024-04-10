Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане спасаясь из пожара пострадали три человека

Всех их, в том числе одного ребенка, увезли с ожогами в больницу.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Поздно вечером в экстренные службы поступила информация о пожаре в поселке городского типа Уруссу Ютазинского района. По адресу: улица Татарстана, 12А, горел частный дом, сообщает МЧС республики.

«На момент прибытия на место происшествия пожарных огнем была охвачена пристрой в виде веранды и кровля самого дома», — отметили в ведомстве.

Из горящего дома удалось спастись троим людям — мужчине, женщине и восьмилетнего мальчику. Они выбрались наружу через полыхающую веранду и получили ожоги. Всех их увезли в местную больницу. Пожарным удалось потушить огонь. Площадь возгорания составила 76 квадратных метров. Причина его возникновения, по предварительным данным, стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Согласно основной версии, произошло короткое замыкание проводки в горевшей веранде.

пожары
МЧС