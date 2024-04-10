В Татарстане спасаясь из пожара пострадали три человека

Поздно вечером в экстренные службы поступила информация о пожаре в поселке городского типа Уруссу Ютазинского района. По адресу: улица Татарстана, 12А, горел частный дом, сообщает МЧС республики.
«На момент прибытия на место происшествия пожарных огнем была охвачена пристрой в виде веранды и кровля самого дома», — отметили в ведомстве.
Из горящего дома удалось спастись троим людям — мужчине, женщине и восьмилетнего мальчику. Они выбрались наружу через полыхающую веранду и получили ожоги. Всех их увезли в местную больницу. Пожарным удалось потушить огонь. Площадь возгорания составила 76 квадратных метров. Причина его возникновения, по предварительным данным, стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Согласно основной версии, произошло короткое замыкание проводки в горевшей веранде.