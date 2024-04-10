В Татарстане спасаясь из пожара пострадали три человека

Из горящего дома удалось спастись троим людям — мужчине, женщине и восьмилетнего мальчику. Они выбрались наружу через полыхающую веранду и получили ожоги. Всех их увезли в местную больницу. Пожарным удалось потушить огонь. Площадь возгорания составила 76 квадратных метров. Причина его возникновения, по предварительным данным, стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Согласно основной версии, произошло короткое замыкание проводки в горевшей веранде.