Неудачно припарковался: в Башкирии автомобиль с прицепом скатился в воду

Утром 10 апреля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Белорецком районе на реке Большой Инзер автомобиль с прицепом скатился в воду. Прибывшим спасателям владелец Toyota Noah рассказал, что накануне приехал на дачу в село Зуяково, а свою машину припарковал на берегу. Вот только когда утром мужчина собрался ехать на работу, свою иномарку он обнаружил уже в воде.