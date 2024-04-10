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Неудачно припарковался: в Башкирии автомобиль с прицепом скатился в воду

В Башкирии спасатели с помощью трактора вытащили машину, скатившуюся в реку.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Утром 10 апреля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Белорецком районе на реке Большой Инзер автомобиль с прицепом скатился в воду. Прибывшим спасателям владелец Toyota Noah рассказал, что накануне приехал на дачу в село Зуяково, а свою машину припарковал на берегу. Вот только когда утром мужчина собрался ехать на работу, свою иномарку он обнаружил уже в воде.

Вытащить внедорожник с прицепом удалось только с помощью трактора. Как отметили в пресс-службе Госкомитета по ЧС, обошлось без пострадавших.