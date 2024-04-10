Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму

При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а к садовым участкам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд.