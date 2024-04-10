Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 14 апреля в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», — сказано в сообщении.
В Крыму с первого апреля установлен пожароопасный сезон. В этот период запрещается разводить костры и проводить работы с использованием открытого огня в лесах и на прилегающих территориях. Также действует запрет на сжигание сухой растительности и бытового мусора.
При этом разведение огня на землях сельхозназначения допускается при соблюдении требований пожарной безопасности. В частности, садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающие к нему территории от мусора и сухой травы.
При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а к садовым участкам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.