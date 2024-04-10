В Казани за одни сутки машинами были сбиты три школьника

Согласно данным ГИБДД города, на улице Копылова водитель «ГАЗели» сбил 15-летнего школьника, когда тот перебегал дорогу в неположенном для этого месте. Второй случай произошел на улице Вишневского. Там водитель автомобиля Chevrolet выехал на пешеходный переход, когда ему горел «красный». Он сбил 10-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Третье ДТП было зафиксировано во дворе одного из домов на улице Даурская. Водитель автомобиля Škoda, двигаясь назад, совершил наезд на семилетнего велосипедиста.