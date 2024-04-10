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У Крымского моста задержали мигрантов и выдворили из России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Нарушителей миграционного законодательства выявили сотрудники Госавтоинспекции в автомобиле на подъезде к Крымскому мосту. Один из них был выдворен из России, сообщили в республиканском МВД.

«На стационарном посту ДПС “Керчь” автоинспекторы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе проверки документов водителя и пассажиров автомобиля, следовавшего в Краснодарский край через Крымский мост, установили граждан Узбекистана с нарушениями миграционного законодательства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нарушители приехали в Крым для работы, однако не покинули российскую территорию в установленный законом срок.

«В отношении одного мужчины был составлен административный материал за уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации», — добавили правоохранители.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил «глубоко и кардинально» обновить подходы к миграционной политике для сохранения межнационального мира. В частности, глава государства акцентировал внимание на необходимость внедрения современных биометрических базы данных.