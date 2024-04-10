В Самарской области вслед за весенним паводком вспыхнули природные пожары

На утром среды, 10 апреля, в регионе продолжают тушить 6 природных пожаров. Жителей области призвали не жечь сухую траву и не разводить костры, а также не разрешать детям играть со спичками. Помимо этого, самарцев попросили очистить придомовую территорию от сухой листвы и мусора, так как они могут стать источником пожара.