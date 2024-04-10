Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области вслед за весенним паводком вспыхнули природные пожары

Пока некоторые районы Самарской области топит, в других уже начались природные пожары.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области пока из-за весеннего паводка остаются затопленными некоторые районы, природа преподнесла новый вызов — ландшафтные пожары. В регионе уже произошли девять возгораний.

— За истекшие сутки в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло три пожара на общей площади более 2 га, все они ликвидированы, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

На утром среды, 10 апреля, в регионе продолжают тушить 6 природных пожаров. Жителей области призвали не жечь сухую траву и не разводить костры, а также не разрешать детям играть со спичками. Помимо этого, самарцев попросили очистить придомовую территорию от сухой листвы и мусора, так как они могут стать источником пожара.

пожары
МЧС