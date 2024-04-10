Казгидромет предупредил о новых рисках паводков

По прогнозам «Казгидромет» в ближайшие дни в Казахстане ожидаются осадки, возможно, проливные дожди. В северных, центральных, восточных регионах по ночам пройдут дожди с переходом в снег. Также ожидается усиление ветра по всей стране. А во второй декаде апреля будет потепление по всей территории Казахстана до 20−22 градусов.