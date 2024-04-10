Четыре человека отравились угарным газом в Ленинском районе

Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Вечером 9 апреля жильцы квартиры дома по улице Героя Чугунова почувствовали недомогание. Родителям медицинская помощь не потребовалась, а дети были госпитализированы. В настоящий момент их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
Известно, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой. Проводится доследственная проверка.