Курганский губернатор предупредил об эвакуации до 280 тыс. человек

8 апреля глава региона призвал к немедленной эвакуации из-за паводка во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол. В Курганской области также ввели режим ЧС. По оценкам специалистов, уровень воды в Тоболе поднимется до 11 м, показатель ожидается выше, чем в период паводка в 1994 году.