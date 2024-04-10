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Вице-премьер требует заранее эвакуировать всех из зоны подтопления на севере Казахстана

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. Эвакуировать всех жителей из опасной паводковой зоны в Северо-Казахстанской области потребовал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: Пресс-служба премьер-министра Казахстана

Первый вице-премьер подготовку укреплений на дамбах и рвах, а также обвалочные работы в селах Бесколь, Долматово, Барневка и Большая Малышка Кызылжарского района, отметили в пресс-службе.

По словам Скляра, на участках обвалования активно работают местные жители и представители бизнеса, объединившие силы для спасения домов перед угрозой подтопления.

Особо он обратил внимание сотрудников полиции, службы спасения и сельчан на важность готовности к негативному сценарию в противопаводковых работах.

«По всей области нам надо быть готовыми к негативному сценарию и активно работать».

заявил он.

В Кызылжарский район, добавил Скляр, вода придет сразу после Петропавловска.

«У нас есть время значительно нарастить укрепление дамб, упрочнить защитные валы, увеличить количество мешкотар и перепроверить зачистку домов. Никто не должен оставаться под угрозой, всех нужно эвакуировать».

подчеркнул вице-премьер.

Напомним, режим ЧС природного характера местного масштаба объявлен в городе Петропавловске, Тайыншинском и Кызылжарском районах. В регионе развернут Оперативный штаб по организации противопаводковых мероприятий.

С 29 марта по 9 апреля в области подтоплены 103 дома, эвакуировано — 678 человек, из них 109 детей.