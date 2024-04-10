Вице-премьер требует заранее эвакуировать всех из зоны подтопления на севере Казахстана

Первый вице-премьер подготовку укреплений на дамбах и рвах, а также обвалочные работы в селах Бесколь, Долматово, Барневка и Большая Малышка Кызылжарского района, отметили в пресс-службе.
По словам Скляра, на участках обвалования активно работают местные жители и представители бизнеса, объединившие силы для спасения домов перед угрозой подтопления.
Особо он обратил внимание сотрудников полиции, службы спасения и сельчан на важность готовности к негативному сценарию в противопаводковых работах.
«По всей области нам надо быть готовыми к негативному сценарию и активно работать».
В Кызылжарский район, добавил Скляр, вода придет сразу после Петропавловска.
«У нас есть время значительно нарастить укрепление дамб, упрочнить защитные валы, увеличить количество мешкотар и перепроверить зачистку домов. Никто не должен оставаться под угрозой, всех нужно эвакуировать».
Напомним, режим ЧС природного характера местного масштаба объявлен в городе Петропавловске, Тайыншинском и Кызылжарском районах. В регионе развернут Оперативный штаб по организации противопаводковых мероприятий.
С 29 марта по 9 апреля в области подтоплены 103 дома, эвакуировано — 678 человек, из них 109 детей.